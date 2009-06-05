КМДА: Пилипишин не має підстав скаржитися

Голова Шевченківської райдержадміністрації Києва Вкітор ПИЛИПИШИН не має підстав скаржитися на перешкоджання з боку столичної влади у встановлення реклами у Києві, заявив журналістам перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Денис БАСС.

Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, будь-які заявки на встановлення реклами, які подаються у мерію на розгляд, задовольняються.

“Ситуація, яка зараз склалася у місті з рекламою - самі рекламодавці знаходяться у максимально позитивному стані. Буквально недавно була Асоціація реклами України, і місто Київ було максимально демократичне з позицій розміщення реклами. Тобто заявки усіх бажаючих є можливість задовольняти, оскільки кількість конструкцій по місту досить велика”, - додав Д.БАСС.

Крім того, Д.БАСС відзначив, що мер Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ підписав розпорядження, яким знизив на 30% плату за рекламу у зв’язку з кризою.

“Що стосується заяв ПИЛИПИШИНА, то є суд і треба звертатися туди, якщо є такі факти. А я думаю, що таких фактів насправді немає”, - підкреслив Д.БАСС.

Як повідомляв УНІАН, 4 червня В.ПИЛИПИШИН заявляє, що команда нинішнього мера столиці ізолює киян від інформації опонентів Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО.

Як поінформував В.ПИЛИПИШИН, зокрема, не вдалось провести інформаційну кампанію щодо стратегії розвитку Києва на найближчі 10 років. Громадська організація “Кияни передусім”, яку очолює В.ПИЛИПИШИН, замовила та оплатила розміщення у Києві з кінця травня на біг-бордах відповідної інформації. Проте КМДА “дала команду зняти ті плакати, які були вивішені”, - зауважив В.ПИЛИПИШИН.