ВР подолає вето Президента
Спікер знає настрої
Голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН прогнозує, що парламент подолає вето Президента України Віктора ЮЩЕНКА на Закон “Про заборону грального бізнесу”.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в інтерв’ю телеканалу “Рада”.
“Я прогнозую, що наступного тижня буде проголосовано рішення щодо подолання вето Президента на даний закон”, - сказав В.ЛИТВИН.
На його думку, за подолання вето проголосує близько 350 народних депутатів.
Як повідомляв УНІАН, 15 травня Верховна Рада ухвалила Закон «Про заборону грального бізнесу в Україні». Законом забороняється не тільки гральний бізнес, але й участь в азартних іграх.
4 червня Президент ветував цей закон і запропонував парламенту доопрацювати його з метою реальної заборони цієї діяльності на певний період часу до її жорсткого законодавчого врегулювання.