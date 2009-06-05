Литвин: у Ющенка немає правових підстав для референдуму

про зміни до Конституції - Київ. 5 червня, УНІАН. Голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН наголошує, що у Президента Віктора ЮЩЕНКА немає правових підстав для оголошення всеукраїнського референдуму про внесення змін до Конституції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в інтерв’ю телеканалу “Рада”.

Спікер нагадав, що відповідно до законодавства України, для оголошення референдуму необхідно пройти досить складну процедуру, зокрема, створення ініціативних груп, збір не менше 3 млн. підписів громадян тощо.

В.ЛИТВИН вважає, що сьогодні Президенту «треба дуже добре думати перед тим, як намагатися реалізувати такий гострий механізм становлення думки людей».

Він нагадав, що на сьогодні вже є рішення ЦВК про необхідність проведення референдуму на предмет ставлення українського народу до НАТО. «Тому Президенту України треба думати, якщо він буде щось ініціювати, оскільки з’явиться і ця тема», - додав В.ЛИТВИН.

Голова ВР не виключає, що в разі оголошення В.ЮЩЕНКОМ референдуму про зміни до Конституції до цього будуть «підв’язані місцеві референдуми щодо ставлення до мовної тематики, до статусу окремих територій».

«Тому в наших неспокійних, бурхливих умовах, я переконаний, референдум як інструмент не повинен використовуватися в політичній боротьбі, бо інакше є загроза розриву, розшматування держави», - додав В.ЛИТВИН.

Спікер висловив переконання, що «до цього не дійде». За його словами, необхідно, якщо є «потреба і бажання, шукати інші форми апеляції до громадської думки».

В.ЛИТВИН нагадав, що сьогодні ВР ухвалила закон про всеукраїнський референдум, і це було результатом домовленостей між фракціями Партії регіонів та БЮТ.

За його словами, це, по суті, були пакетні домовленості, оскільки йшлося про відставку міністра оборони і про ухвалення даного закону, і ці домовленості були реалізовані «в процесі роздільного голосування».