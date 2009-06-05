Україні для виходу з кризи потрібні 5-7 млрд. доларів
23:37, 05 червня 2009Політика
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Аргументи Сергія Тігіпка
Україні для виходу з кризи необхідно залучити 5-7 млрд. доларів, сказав співголова Ради інвесторів при Кабінеті міністрів України Сергій ТІГІПКО під час виступу на Санкт-Петербурзькому економічному форумі.
Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, залежність України від кредитних ресурсів дуже велика.
Крім того, на його думку, слід продовжувати переговори з Росією про надання кредиту. «Я вважаю, що з Росією можна працювати – у неї є можливості, які можуть підтримати наш бюджет», - сказав С.ТІГІПКО.
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