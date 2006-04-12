СПУ має з Вітренко спільну мету

Соціалістична партія України у судовому порядку вимагає перерахувати голоси виборців на 13 виборчих дільницях у Дарницькому районі Києва.

Як повідомили УНІАН у прес-службі СПУ, соціалісти вимагають визнати протиправними дії Дарницької районної у місті Києві територіальної виборчої комісії (виборчий округ № 222) по встановленню результатів голосування з виборів депутатів Дарницької районної ради.

За словами представника СПУ у суді Андрія ПАЗЮКА, на виборчому окрузі № 222 зафіксовано факти порушень: на трьох дільницях – дільничними комісіями здано бюлетенів на 111 більше, ніж отримано від територіальної виборчої комісії, а на десяти дільницях – на 285 менше, ніж отримано.

З відповідним позовом представник СПУ звернувся спочатку до Дарницького районного суду, який залишив його без розгляду, не розібравшись по суті справи – ототожнивши виборчу дільницю з округом. Тому соціалісти звернулися до Апеляційного суду м. Києва з вимогою перерахунку голосів на 13 вищезгаданих дільницях.

Для подолання тривідсоткового бар’єру для проходження у Дарницьку райраду соціалістам не вистачило 60 голосів, які можливо були втрачені в результаті порушень на цих дільницях.