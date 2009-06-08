Тягнибок: Янукович «віддячив» Тимошенко за її зраду

Лідер Всеукраїнського об’єднання «Свобода» Олег ТЯГНИБОК наголошує, що сенсаційна заява лідера Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА про всенародне обрання Президента України свідчить, що він таким чином помстився лідеру БЮТ Юлії ТИМОШЕНКО за її зраду після 2 вересня минулого року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в Івано-Франківську на віче-реквіємі вшанування закатованих енкаведистами прикарпатців у 1939-1941 роках в Дем’яновому Лазі.

«ЯНУКОВИЧ зробив сенсаційну заяву після відвідання храму. ЯНУКОВИЧ таким чином «віддячив» ТИМОШЕНКО за її зраду, коли торік, 2 вересня вони голосували разом, а потім переголосовували своє ж рішення», - зазначив О.ТЯГНИБОК і повідомив учасникам віче-реквієму, що «в «регіонах» є декілька кланів».

«Клан КЛЮЄВА, клан АХМЕТОВА, клан ФІРТАША та інші, які об’єдналися навколо ЯНУКОВИЧА. Вони всі вже терпіти не можуть ЯНУКОВИЧА. Вони потребують нового лідера, але просто так не можуть від ЯНУКОВИЧА позбавитися з однієї простої причини, що ЯНУКОВИЧ єдиний серед них має рейтинг», - зауважив політик.

«І тому олігархи вирішили «спалити» ЯНУКОВИЧА. Вони його переконували в тому, щоб він йшов на обрання Президента в парламенті, чого хоче ТИМОШЕНКО. ЯНУКОВИЧА свої хотіли підставити», - переконаний О.ТЯГНИБОК.