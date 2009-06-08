У МЗС Росії відреагували на інцидент із Затуліним

У Міністерстві закордонних справ Росії заявляють, що інцидент з депутатом Державної Думи Костянтином ЗАТУЛІНИМ в аеропорту Сімферополя шкодить відносинам України і Росії.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та преси МЗС РФ , про це сказав офіційний представник МЗС РФ Андрій НЕСТЕРЕНКО.

Зокрема, А.НЕСТЕРЕНКО зазначив, що останнім часом з Києва лунають заклики до нормалізації російсько-українських відносин, до відновлення повномасштабного діалогу між нашими країнами. За його словами, російська сторона щиро в цьому зацікавлена.

«Утім, щойно доходить до практичних кроків, з`ясовується, що в Києві як і раніше переважають політичні емоції. Проводяться недружні по духу «акції» на зразок тієї, що супроводжувала прибуття 6 червня до аеропорту Сімферополя депутата Державної Думи К.ЗАТУЛІНА, який прилетів до Криму для участі в Міжнародному фестивалі «Велике російське слово»», - сказав А.НЕСТЕРЕНКО.

Він підкреслив, що в результаті «зустріч, влаштована К.ЗАТУЛІНУ, якого Служба безпеки України вважає небажаною особою, спровокувала різке погіршення самопочуття російського представника, що стало причиною госпіталізації, причому більше години до людини, котрій стало зле, не допускали машину швидкої допомоги».

На думку А.НЕСТЕРЕНКА, перелік подій останнім часом за участю українських чиновників поповнився черговим скандалом, який погано в`яжеться з деклараціями про прагнення до нарощування потенціалу партнерства з Росією.

«Очевидно, що такі дії, що перетворилися на систему, йдуть урозріз з інтересами російсько-українського добросусідства. Відповідальним політикам у Києві варто було б добре замислитися про можливі наслідки і вжити заходів для швидкого викорінення подібної практики. МЗС Росії не раз пропонувало раз і назавжди відмовитися від спроб складання будь-яких «чорних списків», які сіють недовіру в наших відносинах. Сьогодні ця пропозиція актуальна як ніколи», - підкреслив А.НЕСТЕРЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 6 червня прикордонники в аеропорту Сімферополя не дозволили К.ЗАТУЛІНУ вийти з літака, посилалися на заборону СБУ про в`їзд депутата на територію України. Через деякий час К.ЗАТУЛІН був доставлений у лікарню – у нього підскочив тиск.

К.ЗАТУЛІН прибув до Криму для участі у фестивалі «Велике російське слово».

СБУ наприкінці липня 2008 року прийняла рішення про заборону на в`їзд на територію України К.ЗАТУЛІНУ протягом одного року.