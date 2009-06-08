Українцям сподобалося, як Янукович «кинув» Тимошенко (опитування)

Більшість українців підтримують позицію лідера Партії Регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА щодо виходу із коаліційних переговорів.

Про це свідчать результати проведеного 7 червня Інститутом Горшеніна телефонного експрес-опитування громадян щодо заяви В.ЯНУКОВИЧА про недоцільність виборів Президента України у Верховній Раді й про необхідність створення нової коаліції тільки після президентських виборів.

Згідно з цими даними, переданими УНІАН, позицію лідера Партії регіонів позитивно оцінили майже дві третини респондентів (63,7%), негативно – 12,4%.

При цьому згідно з результатами телефонного опитування, яке проходило трохи раніше, - з 3 по 6 червня, 79,3% українців виступають проти продовження повноважень діючої Верховної Ради й лише 7,1% - за.

Телефонне опитування проводилося з 3 по 6 червня 2009 року в усіх обласних центрах України, містах Києві та Севастополі. Всього було опитано 1500 респондентів віком від 18 років. Похибка репрезентативності дослідження не перевищує 2,8%.