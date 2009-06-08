Ющенко дав Тимошенко невідкладне доручення

Президент України Віктор ЮЩЕНКО доручив прем`єр-міністру Юлії ТИМОШЕНКО невідкладно утворити урядову комісію з метою розслідування причин аварії, що сталася сьогодні в Донецьку на шахті ім.Скочинського (ДП «Донецька вугільна енергетична компанія»).

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.

Також Президент доручив надати допомогу потерпілим та розробити й затвердити комплексний план заходів з ліквідації наслідків аварії.

За результатами розслідування причин аварії глава держави просить вжити передбачених законом заходів щодо притягнення винних осіб до відповідальності.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні о 10.26 у Донецьку на шахті ім. Скочинського стався раптовий викид породи або газово-вугільної суміші.

За даними МНС, в момент аварії під землею знаходилися 53 гірників. Станом на 14.00 врятовано та піднято на поверхню 38 гірників, двоє загинули, доля ще 12 поки що залишається невідомою. Також під землею знайдено одного травмованого гірника, якого зараз підрозділи гірничих рятувальників піднімають на поверхню.