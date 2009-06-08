До Європарламенту потрапила партія «Піратська бухта»

Праві партії зберегли контроль у Європарламенті - це попередні дані виборів, що напередодні відбулися у країнах Євросоюзу.

Консервативна центристська Європейська народна партія отримала понад третину місць в Європарламенті - до 273 мандатів. На другій позиції -соціалісти, вони вибороли до 165 місць. Ліберали матимуть 84 багнети. На четвертому місці - зелені. Решта місць розподілені між партіями, що не входять до основних наднаціональних політоб`єднань Європи. Головно - між радикальними і ультраправими партіями.

Явка на перегонах стала рекордно низькою за всю історію перегонів - у середньому 43 відсотки. Лідери фракцій Європарламенту винуватять у байдужості виборців економічну кризу.

І одне місце у новому Європарламенті отримала шведська партія "Піратська бухта", що виступає ЗА легалізацію порушення авторських прав, повідомляє агенство "Франс Прес". Ця політсила не раз була в центрі судових процесів щодо поширення інформації в Інтернеті. Так у середині квітня суд Стокгольма засудив чотирьох її засновників до одного року за гратами і виплати матеріальних збитків на суму близько трьох мільойнів євро.

5 канал