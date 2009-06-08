Американський експерт радить українцям шукати «запобіжники»

Всенародний референдум в Україні не є надійним запобіжником до частої зміни Конституції. Про це в інтерв’ю «Німецькій хвилі» сказав впливовий американський юрист Вільям Тренор.

Екс-заступник генерального прокурора при офісі юридичної ради Міністерства юстиції США Вільям Тренор радить українцям шукати інші запобіжники, аби Основний закон в Україні не змінювався так часто і так радикально. Він пропонує в цьому питанні більше повноважень віддати місцевій владі в регіонах – на кшталт моделі, яка використовується у США, де рішення про зміну конституції може ініціювати Конгрес разом зі штатами.

Щодо намірів українських парламентарів змінити конституцію для обрання президента у Верховній Раді, Вільям Тренор зазначив: «У США є серйозні запобіжники, які унеможливлюють подібні зміни так раптово та докорінно. Я не вважаю, що всеукраїнський референдум може зарадити цьому».

Також Тренор вважає, що часта зміна Основного закону країни підриває довіру людей до конституційної влади, а це вже небезпечно. «Українське суспільство є демократичним, тому має саме вирішувати, що йому потрібно. Однак конституція повинна бути такою, де можна покластися на кожну її букву», - зауважив Вільям Тренор.