Будуть нові спроби відставки Тимошенко - експерт

Після провалу переговорного процесу зі створення широкої коаліції в Україні, конфронтація політичних сил продовжиться з новою силою, вважають політологи. Особливо з огляду на майбутні президентські вибори.

Активні переговори про можливість створення широкої коаліції з учорашніми противниками ще раз засвідчили історичну суть української політики: об’єднання та роз’єднання навколо ресурсів, а не навколо політичної ідеї. Про це в інтерв’ю «Німецькій хвилі» сказала керівник політичних програм Українського незалежного центру політичних досліджень Світлана Конончук.

На її думку, наміри створити широку коаліцію, провести серйозні конституційні зміни та уникнути президентських виборів – все це не було технологічною грою політичних опонентів, а могло стати цілком реальним сценарієм. Утім, лідер «регіоналів» Віктор Янукович, вчасно усвідомив свою небезпеку, зауважує Конончук: «Якби сам Господь Бог виступив гарантом угоди між партією Януковича та Блоком Тимошенко, все одно не було б жодної гарантії, що парламент вибере Януковича президентом. Підписавши таку конституцію, він відправив би себе на політичну пенсію».

За словами політолога, конфронтація Партії регіонів та БЮТ у парламенті продовжиться з новою силою. Експерт не виключає, що будуть нові спроби відправити уряд Юлії Тимошенко у відставку. Також Світлана Конончук прогнозує, що після президентських виборів спроби внести зміни до української конституції продовжуватимуться, але не такі радикальні й серйозні. Нову співпрацю цих політичних сил щодо конституційних змін уже після президентських виборів Конончук називає малоймовірною.