Герман каже, що 5 червня Януковича не було в Україні

Переговори про створення широкої коаліції провалив не Віктор Янукович. Так спростувала звинувачення Юлії Тимошенко, озвучене у недільному телезверненні, депутат-регіонал Ганна Герман.

За її словами, лідер Партії регіонів просто не міг пропонувати під час переговорів з БЮТ збільшити вікову межу для кандидатів у президенти до 50 років, бо у п’ятницю 5 червня Віктора Януковича взагалі не було в Україні. А саме цього дня, як запевняла Юлія Тимошенко, її політична сила відмовилася підтримати внесення до Конституції змін, згідно з якими кандидатом у президенти могла бути обрана тільки людина, не молодша 50-річного віку.

Ганна Герман: "П`ятого червня цілий день з раннього ранку і до ранку суботи Віктора Федоровича не було в Україні. Отже, він ніяк не міг зустрічатися з Тимошенко і не міг говорити з нею про віковий ценз".

5 канал