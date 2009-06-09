Ющенко дасть прес-конференцію на зеленій галявині
08:49, 09 червня 2009Політика
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Потім вручить нагороди
Сьогодні о 16.00 на зеленій галявині Секретаріату Президента України відбудеться прес-конференція Президента України Віктора ЮЩЕНКА з нагоди Дня журналіста.
Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, після завершення прес-конференції розпочнеться церемонія вручення державних нагород до Дня журналіста.
Пряму трансляцію заходу вестимуть Національна телекомпанія України, «5-й канал», «Телеканал новин 24», Всесвітня служба «УТР» та Національна радіокомпанія України.
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