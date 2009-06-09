У Тимошенко знову серйозні проблеми із макроекономічним прогнозом

Цього тижня документ щодо основних напрямків бюджетної політики не може бути розглянутий, оскільки ще «не сформувалася остаточна позиція уряду», заявив на засіданні Погоджувальної ради керівництва Верховної Ради міністр Кабінету міністрів України Петро КРУПКО.

Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, це пов’язано з тим, що існують «серйозні проблеми зараз із прогнозом макроекономічних показників».

П.КРУПКО додав, що міжнародні фінансові організації «останнім часом переглянули прогноз розвитку світової економіки на найближчий період, і це теж створює певні проблеми для уряду».

За його словами, зараз Міністерство економіки працює над даним документом, і на одному з найближчих засідань уряду будуть розглянуті основні напрямки бюджетної політики.

Водночас П.КРУПКО звернувся до Верховної Ради з проханням розглянути якнайшвидше у другому читанні зміни до Бюджетного кодексу, оскільки там містяться нові підходи, які передбачають передачу більших повноважень з формування бюджету на рівень місцевих органів влади.

У відповідь перший заступник лідера фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ запитав: «Чому ви не виконуєте закон? Ось ви розказуєте про те, що не будете його виконувати. Хіба закони для уряду не існують?».

У свою чергу голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН запропонував цього тижня розглянути у другому читанні законопроект про зміни до Бюджетного кодексу, а наступного тижня «запропонувати уряду розглянути основні напрямки бюджетної політики». «Це ж не означає, що ми вже бюджет приймаємо, але підходи основні, тенденції ми повинні окреслити, подивитися, яка у нас буде грошово-кредитна політика», - додав В.ЛИТВИН.

Як повідомляв УНІАН, 1 червня на Погоджувальній раді В.ЛИТВИН заявив, що Кабінет міністрів вніс на розгляд парламенту документ щодо основних напрямків бюджетної політики на 2010 рік.