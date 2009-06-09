Регіонали хочуть ще попрацювати з БЮТ над проектом Конституції

Партія регіонів готова продовжити далі консультації з БЮТ щодо внесення змін до Конституції України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу заявив перший заступник голови Верховної Ради Олександр ЛАВРИНОВИЧ.

«Незважаючи на те, що найближчим часом не буде створена широка коаліція, я сподіваюсь, що робота над проектом Конституції буде продовжена», - сказав він.

«Без БЮТ жодне рішення щодо Конституції не може бути прийнято, тому що неучасть будь-кого не дає арифметичної кількості складу необхідних депутатів. Я сподіваюсь, ми і в подальшому продовжимо консультації, щоб внести у парламент узгоджений текст», - наголосив О.ЛАВРИНОВИЧ.