Тимошенко обійшла Порошенка у президентському рейтингу - опитування

Найвищі президентські рейтинги станом на середину грудня мають голова партії ВО «Батьківщина» Юлія Тимошенко та нинішній глава держави Петро Порошенко.

Про це свідчать передані УНІАН результати дослідження щодо рейтингу підтримки партій і політичних лідерів у грудні 2017 року, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології.

Згідно з даними опитування, якби вибори президента України відбувалися в середині грудня, то 7,9% респондентів проголосували б за Тимошенко, 6,5% – за Порошенка.

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4,9% опитаних вказали, що підтримали б голову партії «Громадянська позиція» Анатолія Гриценка; 3,6% – лідера «Опозиційного блоку» Юрія Бойка; 3,5% – голову Радикальної партії Олега Ляшка; 3,2% – голову партії «Об’єднання «Самопоміч» Андрія Садового; 3% – голову партії «За життя» Вадима Рабіновича; 1,4% – прем’єр-міністра Володимира Гройсмана; 1,2% – лідера ВО «Свобода» Олега Тягнибока; 0,4% – голову партії «Народний фронт» Арсенія Яценюка. За інших кандидатів загалом проголосували б 2,7% респондентів.

Водночас 4,5% респондентів заявили, що викреслили б усіх кандидатів, зіпсували б виборчий бюлетень, 15,3% – не брали б участі у голосуванні, 39,1% – не визначилися, за кого голосувати, 2,7% – відмовилися відповідати на запитання.

КМІС проводив дослідження з 2 по 14 грудня 2017 року. Методом особистого інтерв'ю було опитано 2039 респондентів, які проживають у 110 населених пунктах усіх регіонів України (крім АР Крим) за 4-х ступеневою стохастичною вибіркою, що репрезентативна для населення України віком від 18 років. У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою.

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і за дизайн-ефекту 1,5) не перевищує: 3,3% для показників, близьких до 50%; 2,8% — для показників, близьких до 25%; 2,0% — для показників, близьких до 10%; 1,4% — для показників, близьких до 5%.