Тимошенко вважає Януковича основним конкурентом

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО вважає своїм основним конкурентом на наступних президентських виборах лідера Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА і висловлює упевненість у своїй перемозі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні на прес-конференції в Києві.

«Безумовно і без заперечень, моїм головним конкурентом на виборах буде Віктор ЯНУКОВИЧ», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО. При цьому вона зазначила, що це було зрозуміло давно, оскільки команди БЮТ і Партії регіонів конкурують ще з 2004 року.

«Саме між нами розгортатиметься справжня боротьба за перемогу в президентській кампанії», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

При цьому вона сказала, що упевнена як у своїй особистій перемозі, так і в перемозі своєї команди.

Кажучи про передвиборну президентську кампанію, Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що робила все для того, щоб не роз`єднувати країну, але це їй не вдалося, і передвиборна кампанія призведе до чергового розколу.

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