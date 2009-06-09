Тимошенко: були зустрічі і з Литвиним, і Януковичем, і НУ, і комуністами

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що переговори про створення широкої коаліції вона проводила з усіма політичними силами, представленими у Верховній Раді.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні на прес-конференції, відповідаючи на запитання журналістів.

«Я ще раз підтверджую і хочу спростувати тезу, що це був розподіл на двох. Переговори велися з усіма командами усіх фракцій без винятку», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

За її словами, «були зустрічі і з ЛИТВИНИМ, і з ЯНУКОВИЧЕМ, і з «Нашою Україною» - з усіма лідерами, і з комуністами».

Ю.ТИМОШЕНКО наголосила, що метою широкої коаліції БЮТ бачив вихід з політичної та економічної кризи в Україні. «Я не спростовую такі зустрічі. Вони були і мали на меті консолідацію навколо конституційних змін та виходу України з кризи», - наголосила вона.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, «якби не руйнівна діяльність Президента, то депутатам вдалося б об’єднатися навколо цих пріоритетів».

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