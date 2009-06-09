Ющенко однаково ставиться і до Тимошенко, і до Януковича

Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявляє, що ставиться однаково і до лідера БЮТ, прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО, і до лідера Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції у Києві.

«Чи тому, чи тому подав руку, назад бери – рахуй пальці», - сказав Президент.

Водночас, він зауважив, що не можна ставитись до Ю.ТИМОШЕНКО і В.ЯНУКОВИЧА зневажливо, оскільки вони є лідерами політичних сил, які підтримують мільйони людей, і саме так він до них і ставиться.

В.ЮЩЕНКО наголосив, що коли виступає з критикою, говорить більше про процеси, а не про персоналії. і Ю.ТИМОШЕНКО “дістається більше критики, оскільки вона є керівником уряду, керівником (парламентської) більшості”.

Він наголосив, що, по суті, в Україні - парламентська республіка, тому на прем’єр-міністрі лежить велика персональна відповідальність за ситуацію в державі.

«Влада завжди більше відповідає, ніж опозиція», - сказав Президент, зауваживши, що сьогодні в країні фактично «інститут безвідповідальності», коли є парламентська коаліція, що підтверджується висновком Конституційного Суду, але у всієї коаліції немає більшості.

В.ЮЩЕНКО нагадав, що змушений був вносити антикризовий пакет законодавства до Верховної Ради, тому що це не робив уряд. Він підкреслив, що урядовці мають зрозуміти, що не можна формувати політику через свої власні вигоди.

Водночас, Президент підкреслив, що сьогодні необхідно консолідувати роботу влади й опозиції для стабілізації ситуації в Україні.

В.ЮЩЕНКО наголосив, що саме до проведення президентських виборів, коли невідомо, хто стане Президентом, необхідно вносити зміни до Конституції.

Також глава держави вважає, що саме до президентських виборів необхідно сформувати суспільний, громадянський рух, який би забезпечив недопущення згортання демократичних перетворень у майбутньому, зміцнив єдність країни.

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