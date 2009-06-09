Тимошенко: як я можу залишити країну?
20:47, 09 червня 2009Політика
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Прем`єр не піде у відпустку на час виборів
Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО не має наміру йти у відпустку для проведення президентської виборчої кампанії.
Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні на прес-конференції.
«Як я можу кинути країну під час кризи і піти у відпустку?!», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.
Вона наголосила, що до президентських виборів займатиметься роботою як прем`єр-міністр, а виборчою кампанією займатимуться депутати від БЮТ.
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