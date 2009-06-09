Тимошенко: як я можу залишити країну?

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО не має наміру йти у відпустку для проведення президентської виборчої кампанії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні на прес-конференції.

«Як я можу кинути країну під час кризи і піти у відпустку?!», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона наголосила, що до президентських виборів займатиметься роботою як прем`єр-міністр, а виборчою кампанією займатимуться депутати від БЮТ.

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