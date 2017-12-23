Собчак оприлюднила передвиборчу програму: є і пункти про Україну

Російська телеведуча Ксенія Собчак внесла до своєї передвиборної програми пункти про припинення війни на Донбасі і проведення другого «референдуму» в Криму.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, в частині документа, присвяченій зовнішній політиці, є розділ «Припинення неоголошених війн і конфліктів».

«Росія втомилася від воєн, мілітаризму і ситуації «обложеної фортеці», нав'язаних нам нинішньою владою. Ми маємо припинити гібридну війну, яку зараз веде наша країна на сході України. Ми наполягаємо на негайному поверненні на батьківщину російських військовослужбовців, які в будь-якому статусі присутні зараз на території України і Сирії. Необхідно негайно оприлюднити списки всіх загиблих на неоголошених війнах», - йдеться в документі.

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Також наголошується, що в РФ необхідно зупинити пропаганду війни, формування атмосфери ненависті і тотального протистояння в російському суспільстві, культивування образу ворога.

«Необхідно повернути на батьківщину всіх військовослужбовців, які перебувають у полоні в Україні. Як акт доброї волі та демонстрація російської готовності до конструктивних переговорів про ситуацію на сході України українські громадяни, затримані російською армією і спецслужбами в рамках цього конфлікту, мають бути звільнені без попередніх умов», - йдеться в документі.

Крім того, в програмі заявляється, що відродження демократії в Росії неможливо без вирішення питання про Крим.

«Крим, згідно з міжнародним правом, є територією України. Можливо, більша частина його жителів сьогодні - російськомовні громадяни Росії, сприймають свою республіку суб'єктом РФ. Для вирішення нинішньої ситуації може бути проведений референдум, порядок якого має бути узгоджений Росією, Україною та міжнародною спільнотою. Референдуму має передувати період вільної суспільної дискусії і агітації протягом не менше року з моменту узгодження порядку проведення референдуму», - йдеться документі.

Раніше у своїх публічних виступах Ксенія Собчак запевняла, що згідно з нормами міжнародного права Крим належить Україні.

Як повідомляв УНІАН, у жовтні Собчак оголосила про участь у виборах президента Росії, які пройдуть 18 березня 2018 року - в четверту річницю анексії Криму.