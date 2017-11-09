"Крим належить Україні": Собчак підтримала нові санкції США проти Росії

Ксенія Собчак, яка оголосила раніше про намір висунути свою кандидатуру на виборах президента РФ в 2018 році, підтримала санкції США проти Росії.

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"Росія відповідальна за ті жахливі міжнародні відносини, які були створені. Ми порушили міжнародне законодавство. Згідно міжнародному праву, Крим належить Україні. Це дуже важливо, і я хочу це підкреслити", - заявила вона в середу, 9 листопада, в ефірі американського телеканалу CNN, передає DW.com.

Водночас Собчак звернулася до керівництва США, закликавши розділяти владу РФ і звичайних росіян. "Путін - це не Росія", - наголосила вона, зазначивши, що багато громадян негативно ставляться до політики російського президента.

За її словами, вона підтримує санкції, що стосуються пов'язаних з Володимиром Путіним олігархів, але вважає неправильним, що російські студенти не можуть отримати американські візи. "Це несправедливо по відношенню до них. Чому потрібно карати росіян за політику людини, яку вони не підтримують і яка не дозволяє нам провести чесні вибори", - додала вона.

Про своє бажання брати участь у президентських виборах Ксенія Собчак оголосила 18 жовтня. Своє рішення журналіст і телеведуча пояснила бажанням повернути до виборчих бюлетенів графу "проти всіх". "Ви хочете показати свою активну позицію, але ваш кандидат не допущений до виборів? У вас немає свого кандидата? Відзначте Собчак. Ви не вибираєте її в президенти. Ви просто отримуєте легальну і мирну можливість сказати: "Досить! Дістали!", - заявила вона.