Геращенко про обмін заручниками на Донбасі: ми наполегливо працюємо

Представниця України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи з урегулювання конфлікту на Донбасі Ірина Геращенко не називає конкретні терміни обміну заручниками на Донбасі, але вказує, що «ми наполегливо працюємо, щоб днями були чудові новини для українців».

«Залишилися певні технічні деталі, логістичні питання і ключове – аби всі сторони виконали зобов’язання. Тому знову прошу ЗМІ і журналістів поставитися з розумінням. Вам повідомимо першими, повірте, і ви всі зможете привітати наших героїв. Зараз – ще трошки терпіння», – просить Геращенко на своїй Facebook-сторінці.

Вона також висловила переконання на швидке звільнення з полону усіх заручників.

«Щосекунди я пам’ятаю про тих, кого зараз, в ці дні, не відпустять з ОРДЛО. Ми маємо плани і пропозиції, як звільнити всіх. І як зробити це якнайскоріше. Віддадуть тільки 74, ми мали розблокувати процес звільнення. Але маємо звільнити всіх», – написала Геращенко.

Як повідомляв УНІАН, патріарх Московський і всієї Русі Кирил зустрівся в Москві з ватажками російських бойовиків, які контролюють частину Донецької та Луганської областей Олександром Захарченком та Леонідом Пасічником, обмін полоненими пройде 27 грудня.

Водночас Захарченко заявив, що обмін відбудеться 27 грудня. За його словами, обмін пройде за формулою - «306 на 74». У зустрічі також брали участь лідер громадського руху «Український вибір - право народу» Віктор Медведчук.

Наприкінці минулого тижня президент України Петро Порошенко і канцлер Німеччини Анґела Меркель заявили про необхідність найближчим часом провести обмін заручниками на Донбасі.

Протягом останніх 1,5 року процес звільнення заручників був заблокований, нині вкотре на переговорах в Мінську порушили це питання, очікується, що до кінця року обмін заручниками відбудеться.

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Представник України у гуманітарній підгрупі, кум російського президента Володимира Путіна Віктор Медведчук раніше заявляв, що контактна група обговорювала обмін заручниками за формулою «306 на 74». Диспропорцію між кількістю осіб, яку мають звільнити Україна і бойовики, він пояснив тим, що раніше ОРДЛО звільняли більше, ніж Україна, і тепер «баланс має виправитися».

8 грудня представниця України Ірина Геращенко повідомила, що на окупованій території Донбасу утримуються 168 заручників. Вона підтвердила, що українська сторона сподівається домогтися звільнення 74 із них до Нового року.