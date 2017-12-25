Всі умови узгоджені: обмін полоненими між Україною і бойовиками повинен пройти 27 грудня

Патріарх Московський і всієї Русі Кирил зустрівся в Москві з ватажками російських бойовиків, які контролюють частину Донецької та Луганської областей Олександром Захарченком та Леонідом Пасічником, обмін полоненими пройде 27 грудня.

Читайте такожОбмін полоненими до кінця року та проблема СЦКК: в АП розповіли про розмову Порошенка і МеркельЯк передає власний кореспондент УНІАН в РФ, Кирил за підсумками зустрічі повідомив, що всі умови щодо обміну полоненими узгоджено.

«Сьогодні в Свято-Даниловому монастирі завершився процес узгодження всіх деталей, які стосуються обміну полоненими між "ДНР" та "ЛНР" і Україною», - сказав він.

«Я сподіваюся, що обмін полоненими, який відбудеться, покладе початок цьому процесу, тому що до списку не ввійшли всі ті, хто ще деякий час перебуватиме в полоні, але висловлюю палку надію на те, що цей перший етап продовжиться подальшими зусиллями зі звільнення всіх, хто перебуває в ув'язненні», - наголосив Кирил.

Водночас Захарченко заявив, що обмін відбудеться 27 грудня. За його словами, обмін пройде за формулою - «306 на 74».

У зустрічі також брали участь лідер громадського руху «Український вибір - право народу» Віктор Медведчук.

Як повідомляв УНІАН, 14 листопада Геращенко заявила, що в полоні контрольованих Росією бойовиків на окупованому Донбасі перебувають 157 громадян України.

15 листопада Президент Російської Федерації Володимир Путін заявив, що «зробить все, що від нього залежить», щоб провести обмін полоненими з Україною.

«Я зроблю все, що від мене залежить, переговорю з керівництвом «Донецької республіки» і «Луганській республіки». Сподіваюся, що те, що ви пропонуєте, буде реалізовано якомога швидше», - сказав Путін, відповідаючи на прохання лідера руху «Український вибір» Віктора Медведчука сприяти обміну.

Медведчук попросив Путіна «звернутися» до лідерів російських бойовиків і провести перший етап обміну за формулою «всіх на всіх». За його словами, 380 людей могли б повернутися додому: українська сторона готова звільнити 306 осіб, російські бойовики - 74 людини.

«Це був би дуже серйозний крок у реалізації Мінських угод і питань миру на Донбасі», - сказав Медведчук.