Тимошенко: хто-небудь себе запитав, а що буде після виборів?

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що до президентських виборів нових переговорів про консолідацію політичних сил не буде.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила в інтерв’ю «5 каналу».

«Ні, зараз, до президентських виборів, на жаль, вже ніяких переговорів не буде. Тому що президентські вибори – це не перемир’я, це самий радикальний пік конфронтації. Президентські вибори – це в кожній країні, по суті справи, повномасштабне політичне протистояння. Я не можу сказати війна, хоча в Україні це виглядає як війна. І хто-небудь задав собі питання, коли руйнували зараз цей переговорний процес, а що буде після президентських виборів? Оце найголовніше», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

За її словами, хто б не переміг на президентських виборах, буде вимушений працювати не маючи більшості в парламенті. «Ну добре, хто б не переміг, отак, як ви задаєте питання, ТИМОШЕНКО перемогла або ЯНУКОВИЧ. Хто б не переміг, приходить в розтрощений і розділений парламент. І це все на фоні кризи. Невідомо, як це ще суди себе поведуть. Наприклад, 2004 рік ми бачили, що й третій тур був виборів президентських. Чи змиряться одні кандидати з поразкою, а другі чи зможуть утримати перемогу. Утримати вже оголошену перемогу. Ви ж розумієте, що це буде потужне і серйозне протистояння», - прогнозує вона.

«Далі пішов другий етап, став хтось Президентом. Прийшли в парламент, де ні у кого немає більшості. Візьмемо радикальний варіант: відправили парламент на дострокові вибори. Ще 8 місяців боротьби без будь-яких антикризових дій – всі пішли на війну. Повернулися, а в парламенті знову 30, 30, 30%, і знову ні в кого немає більшості, і нова хвиля війни. Ось у чому проблематика. Колись потрібно це зупинити», - підкреслила Ю.ТИМОШЕНКО.