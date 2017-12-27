Чийгоз і Умеров подали в суд на адміністрацію Путіна - адвокат
В адміністративних позовах пред'явлено вимогу надати інформацію про укази про їхнє помилування.
Від імені заступників голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза та Ільмі Умерова до суду подано позови на адміністрацію президента РФ Володимира Путіна. Про це у Twitter повідомив адвокат Микола Полозов.
Читайте такожУмеров заявив, що в Кремлі відмовилися показати указ про його звільнення"Подав два адміністративних позови до адміністрації президента Путіна від імені Ахтема Чийгоза та Ільмі Умерова з вимогою надання інформації про укази про помилування. Засекречування указів про помилування суперечить ч. 2 ст. 24 Конституції РФ", - написав адвокат.
Згідно з опублікованими фотокопіями, позови подані до Тверського районного суду Москви.
Як повідомляв УНІАН, Чийгоз і Умеров мають намір вимагати розсекретити ті нормативні акти, які безпосередньо зачіпають їх права і свободу.
За даними Полозова, після стрімкої «депортації» за межі Криму Чийгоза і Умерова, коли їх у режимі спецоперації посадили на літак і через Анапу відправили до Анкари, з'ясувалося, що жодних документів про їх переміщення російська влада їм не видала. Тобто, де-юре вони все ще перебувають у Криму. Адвокати направили запити до адміністрації Путіна про надання відомостей про винесення указів про помилування.
"Адміністрація президента Російської Федерації відмовилася надавати ці відомості, пославшись на те, що вони є інформацією з обмеженим доступом. Іншими словами, обидва укази про помилування Ахтема Чийгоза та Ільмі Умерова були засекречені, що позбавляє їх права на реалізацію своїх прав, в тому числі на повернення додому до Криму", - пояснив Полозов.
Довідка УНІАН. 11 вересня суд анексованого Криму засудив Чийгоза до 8 років ув'язнення в колонії за звинуваченням в організації масових заворушень на території півострова.
27 вересня суд анексованого Криму визнав Умерова винним у закликах до порушення територіальної цілісності Росії і засудив до двох років колонії-поселення, також йому на два роки заборонили займатися громадською діяльністю.
25 жовтня Росія видала Чийгоза і Умерова турецькій стороні, 27 жовтня вони прибули до України.
За інформацією Уповноваженого президента України у справах кримськотатарського народу, народного депутата Мустафи Джемілєва, Туреччина обміняла Чийгоза і Умерова на "двох бандитів, які вбили редактора сайту "Кавказ-центр".
За даними турецького телеканалу Haberturk, який посилається на судові документи, росіяни Олександр Смирнов і Юрій Анісімов були заарештовані в Туреччині у квітні 2016 року, їх звинувачували у плануванні вбивств чеченських дисидентів.