Чийгоз і Умеров подали в суд на адміністрацію Путіна - адвокат

Від імені заступників голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза та Ільмі Умерова до суду подано позови на адміністрацію президента РФ Володимира Путіна. Про це у Twitter повідомив адвокат Микола Полозов.

Читайте такожУмеров заявив, що в Кремлі відмовилися показати указ про його звільнення"Подав два адміністративних позови до адміністрації президента Путіна від імені Ахтема Чийгоза та Ільмі Умерова з вимогою надання інформації про укази про помилування. Засекречування указів про помилування суперечить ч. 2 ст. 24 Конституції РФ", - написав адвокат.

Згідно з опублікованими фотокопіями, позови подані до Тверського районного суду Москви.

Як повідомляв УНІАН, Чийгоз і Умеров мають намір вимагати розсекретити ті нормативні акти, які безпосередньо зачіпають їх права і свободу.

За даними Полозова, після стрімкої «депортації» за межі Криму Чийгоза і Умерова, коли їх у режимі спецоперації посадили на літак і через Анапу відправили до Анкари, з'ясувалося, що жодних документів про їх переміщення російська влада їм не видала. Тобто, де-юре вони все ще перебувають у Криму. Адвокати направили запити до адміністрації Путіна про надання відомостей про винесення указів про помилування.

"Адміністрація президента Російської Федерації відмовилася надавати ці відомості, пославшись на те, що вони є інформацією з обмеженим доступом. Іншими словами, обидва укази про помилування Ахтема Чийгоза та Ільмі Умерова були засекречені, що позбавляє їх права на реалізацію своїх прав, в тому числі на повернення додому до Криму", - пояснив Полозов.

Довідка УНІАН. 11 вересня суд анексованого Криму засудив Чийгоза до 8 років ув'язнення в колонії за звинуваченням в організації масових заворушень на території півострова.

27 вересня суд анексованого Криму визнав Умерова винним у закликах до порушення територіальної цілісності Росії і засудив до двох років колонії-поселення, також йому на два роки заборонили займатися громадською діяльністю.

25 жовтня Росія видала Чийгоза і Умерова турецькій стороні, 27 жовтня вони прибули до України.

За інформацією Уповноваженого президента України у справах кримськотатарського народу, народного депутата Мустафи Джемілєва, Туреччина обміняла Чийгоза і Умерова на "двох бандитів, які вбили редактора сайту "Кавказ-центр".

За даними турецького телеканалу Haberturk, який посилається на судові документи, росіяни Олександр Смирнов і Юрій Анісімов були заарештовані в Туреччині у квітні 2016 року, їх звинувачували у плануванні вбивств чеченських дисидентів.