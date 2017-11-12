Чийгоз оцінив, як змінилася Україна за час його перебування у російському полоні

Звільнений з російського ув'язнення заступник голови Меджлісу Ахтем Чийгоз вважає, що за час його перебування в СІЗО Україна змінилася в кращий бік.

Про це він розповів в інтерв'ю виданню «Главред», відповідаючи на відповідне питання.

«Як громадянин України, який визначає у своєму підході не такі "цінності" як щось поїсти, щоб все було дешево, я бачу ці зміни. Я бачу країну, яка є повноцінним учасником світових процесів. Ні десь там на задвірках стоїть, і яку за вуха змушені тягнути. Я пам'ятаю всі ці позиції з Кравчуком, Кучмою, Ющенком. Йде наповнюваність поняття "незалежність" за таких важких умов, коли в країні війна і окупація», – сказав Чийгоз.

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Як повідомляв УНІАН, 11 вересня так званий «верховний суд Криму засудив заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза до 8 років ув'язнення у колонії. Окупаційні власті звинуватили Чийгоза в організації масових заворушень на території Криму.

25 жовтня голова Меджлісу кримськотатарського народу, народний депутат Рефат Чубаров повідомив, що Чийгоза разом з Ільмі Умеровим видали Туреччини, і вони приїдуть в Україну.

Чубаров також заявив, що в процесі звільнення Умерова і Чийгоза були задіяні президент України Петро Порошенко, лідери інших країн, Меджліс і адвокати.

27 жовтня, із Стамбула Умеров і Чийгоз прибули літаком в аеропорт «Бориспіль».