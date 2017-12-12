Крим окупувала держава-терорист - Чийгоз

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час виступу в Американському домі в Києві на заході, присвяченому 70-й річниці Загальної декларації прав людини.

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«Про що ми зараз говоримо в Криму? Про те, щоб зупинили терор. Справжнісінький терор з початку ХХ століття, коли вбивали безкарно, виходячи з революційної доцільності. Те саме відбувається і зараз у Криму. Про що ми говоримо зараз у Криму? Про те, що держава-терорист захопила нашу батьківщину і відібрала територію України і воює: відкрита збройна війна відбувається на сході України», - зазначив Чийгоз.

За його словами, коли він незаконно перебував у в'язниці за позицію проти окупації Криму Росією, то розумів, «що треба сидіти так, щоб вороги знали, що народ не зламати».

Також Чийгоз повідомив, що є оптимістом і висловлює впевненість, що «ми обов'язково переможемо».

«Хочеться, аби світова спільнота вжила заходів для того, щоб ми були вдома (повернули Крим - УНІАН). Ми боремося ненасильницькими методами, але вони так дратують Росію, що вона готова нас знищувати і знищує. Ми зброї не брали, а вона в нас стріляє, вбиває, ріже, коле, садить до в'язниць. Коли говориш про батьківщину, дуже важко передати словами те, що відчуваєш всередині», - наголосив Чийгоз.

«І ще важче, що не розумієш за що керівники деяких країн заохочують Росію. За рахунок ось наших життів, наших народів, не беручи це до уваги - хочуть заохочувати. Заохочувати терористів», - уточнив Чийгоз.

«Наприклад, Чемпіонат світу (з футболу, який відбудеться в червні-липні в РФ - УНІАН). Це до чого світ скотився, що сьогодні, коли сотнями тисяч вбивають людей, фактично вбивають, в кожній родині - трагедія, кожна сім'я, яка живе сьогодні в Криму, не знає, що завтра буде... А всі поїдуть штовхати м'яч і сприяти іміджу цього терориста, якого треба судити і судити всесвітньо», - додав заступник голови Меджлісу.

Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим, організувавши "референдум" з його самовизначення. Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% висловилися за приєднання Криму до Росії.

18 березня в Кремлі був підписаний так званий "договір" про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя. Країни Заходу не визнають анексію Криму і ввели ряд економічних санкцій проти РФ.