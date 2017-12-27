МЗС: в катівнях кремлівських окупантів знаходяться ще кілька десятків українців

21:15, 27 грудня 2017
Політика
370

У МЗС переконані, що за допомогою міжнародних партнерів вдасться звільнити всіх українців з полону Кремля.

Ілюстрація REUTERS

В Міністерстві закордонних справ України висловлюють переконання, що за допомогою міжнародних партнерів Україні вдасться звільнити усіх українців з полону Кремля.

Читайте такожУкраїна готує нові справи проти Росії у Гаазькому суді – МЗС

Про це повідомив директор політичного департаменту МЗС України Олексій Макеєв у мікроблозі Twitter.

"74 наших співгромадян сьогодні звільнено з полону. Це титанічна робота багатьох причетних до цього колег та партнерів. Але в застінках кремлівсько-рашистських окупантів ще декілька десятків людей. За допомогою наших міжнародних партнерів ми обов'язково звільнимо їх усіх!", - наголосив дипломат.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: Обмін полоненими на Донбасі
Теги: #Обмін заручниками на Донбасі