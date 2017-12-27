МЗС: в катівнях кремлівських окупантів знаходяться ще кілька десятків українців
21:15, 27 грудня 2017Політика
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У МЗС переконані, що за допомогою міжнародних партнерів вдасться звільнити всіх українців з полону Кремля.
Ілюстрація REUTERS
В Міністерстві закордонних справ України висловлюють переконання, що за допомогою міжнародних партнерів Україні вдасться звільнити усіх українців з полону Кремля.
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Про це повідомив директор політичного департаменту МЗС України Олексій Макеєв у мікроблозі Twitter.
"74 наших співгромадян сьогодні звільнено з полону. Це титанічна робота багатьох причетних до цього колег та партнерів. Але в застінках кремлівсько-рашистських окупантів ще декілька десятків людей. За допомогою наших міжнародних партнерів ми обов'язково звільнимо їх усіх!", - наголосив дипломат.
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