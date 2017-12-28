Президент України Петро Порошенко сьогодні відвідає Одеську область. У ході робочої поїздки президент планує побувати в двох населених пунктах.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Одеської обласної державної адміністрації.

Зокрема, 28 грудня в рамках робочої поїздки Порошенко відвідає смт Окни, де огляне нове відділення невідкладної медичної допомоги та ознайомиться з проектом розвитку сільської медицини в Одеській області.

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Крім того, заплановано відвідання селища Маяки в Біляївському районі, в якому має відбутися зустріч з представниками об'єднаної територіальної громади даного населеного пункту.

Також у Маяках президент вручить сертифікати на соціальне житло в рамках реалізації державної програми забезпечення житлом сиріт.

Як відомо, сьогодні вночі президентський літак зі звільненими з Донбасу полоненими приземлився у Борисполі. Україна віддала 233 засуджених, які були затримані у зв'язку з війною на Донбасі і відбували термін покарання в українських в'язницях, в обмін на 73 українських заручників.