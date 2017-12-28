Президентський літак зі звільненими заручниками приземлився у Борисполі

Президентський літак зі звільненими 73 українськими заручниками з полону контрольованих Росією бойовиків приземлився в аеропорту у Борисполі. Там звільнених українських заручників зустрічають родичі.

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Про це заявив прес-секретар президента України Святослав Цеголко у мікроблозі Twitter. "Перший борт з визволеними з полону сів у Києві", - повідомив Цеголко.

Прибуття літака з Харкова транслювали українські телеканали. Разом зі звільненими українцям на борту літака летів президент України Петро Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, Україна віддала 233 засуджених, які були затримані у зв'язку з війною на Донбасі і відбували термін покарання в українських в'язницях, в обмін на 73 українських заручників.