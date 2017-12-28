Суд заарештував власність медіахолдингу UMH Курченка

Печерський районний суд міста Києва наклав арешт на медіахолдинг UMH (УМХ), кінцевим бенефіціаром якого є бізнесмен Сергій Курченко, який перебуває в розшуку.

Про це йдеться в рішенні суду, опублікованому в реєстрі судових рішень.

Суд задовольнив клопотання прокурора і слідчих Генпрокуратури, які ведуть розслідування злочинів, скоєних колишнім президентом Віктором Януковичем, і наклав арешт на корпоративні, інтелектуальні права, а також на частину нерухомого майна, що належить холдингу.

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Правоохоронці мотивували своє клопотання тим, що зазначені активи пов'язані з розслідуванням злочинів, скоєних колишнім президентом, і присвоєнням майна або заволодінням ним шляхом зловживання службовим становищем організованою групою в особливо великих розмірах, легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Довідка УНІАН. UMH (Український Медіа Холдинг) - один з медіахолдингів України. До складу медіахолдингу входять друковані видання та радіостанції, а також великі сервісні, розважальні портали і новинні агрегатори. З 2013 року холдинг належав бізнесменові Сергію Курченку. В 2014 році прокуратура висунула йому підозри в ухилянні від сплати податків і нанесенні великих збитків держкомпаніям. Тоді ж бізнесмен потрапив до списку санкцій Європейського Союзу.

У квітні 2014 року Курченка було оголошено в міжнародний розшук.