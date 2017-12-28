Росія може піти на деякі поступки щодо Донбасу - прогноз Stratfor на 2018 рік

Кремль може піти на певні поступки в українському питанні, але не варто очікувати швидкого вирішення конфлікту на Донбасі.

Про це йдеться у прогнозі на 2018 рік приватної американської розвідувально-аналітичної компанії Stratfor, який є в розпорядженні "Апострофа".

Новий рік принесе свою частку нестабільності для України, прогнозує Stratfor. Так, країна проведе 2018 рік у підготовці до президентських і парламентських виборів, які мають відбутися у 2019 році. Це будуть перші вибори після дострокового голосування після Євромайдану в 2014 році.

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"З наближенням виборів 2019 року протести й ротації у владі досить вірогідні, можливі й дострокові вибори", - вважають у приватній американській розвідці.

Але Україна, йдеться у прогнозі, не буде відхилятися від свого прозахідного курсу, адже буде переживати ще один рік війни на сході країни.

"Хоча США та Росія приступлять до переговорів щодо конфлікту на Донбасі і можуть навіть просунутися в питанні миротворців ООН, рішення в більш широкому сенсі залишиться недосяжним у 2018 році", - заявили в американській розвідувально-аналітичній компанії.

Також Україна продовжить отримувати політичну та економічну підтримку у сфері безпеки з боку США і західних партнерів, в той час як сама вона буде прагнути подальшої інтеграції з Польщею і країнами Балтії у сферах економіки, енергетики та безпеки.

"Тим часом Росія активізує свою гібридну військову кампанію – що припускає кібератаки й гучні вбивства – проти України та її прихильників", - додали в Stratfor.

Раніше координатор групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук повідомляв, що наступного року президенту Росії доведеться прийняти рішення щодо Донбасу, і якщо Володимир Путін не піде з окупованої частини Сходу України, у нього можуть виникнути серйозні проблеми.