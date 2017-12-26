У Путіна є два варіанти щодо Донбасу, незабаром доведеться зробити вибір - експерт (відео)

Зараз Путін пішов на шантаж, коли почав заявляти, що мінський формат має низьку ефективність, коли починає виводити своїх офіцерів зі складу СЦКК на Донбасі.

Про це розповів координатор групи "Інформаційний спротив", член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони Дмитро Тимчук, передає "Апостроф".

За словами експерта, для Путіна зараз важливо зберігати статус-кво. Американці через спецпредставника Держдепартаменту США з питань України Курта Волкера починають робити неприємні пропозиції, намагаючись змінити ситуацію не в тому форматі, який подобається Кремлю.

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"Але Путін буде тягнути до виборів цей статус-кво. А після виборів почнуться інші розмови. Усі чудово розуміють, що російська економіка не в найкращому стані. І те, що зараз зберігаються якісь соціальні гарантії, то це триватиме лише до виборів", - зазначив Тимчук.

Координатор ІС наголосив, що той же Крим дорого коштує Путіну, війна на Донбасі коштує копійки, санкції беруть своє, міжнародна ізоляція — всі ці фактори разом дають можливість розуміти, що для росіян після виборів настануть не найкращі часи.

"На цьому тлі у Росії до осені 2018 року може створитися така соціально-економічна негативна ситуація всередині, що Путіну доведеться щось вирішувати. Крим, зрозуміло, він не віддасть, а от щодо Донбасу у нього постане питання руба: або йти з надією на зняття санкцій, плюс зняти із себе тягар фінансування цієї кампанії, або продовжувати війну з незрозумілими наслідками вже всередині своєї країни. Що він обере – поки незрозуміло. Але у Кремлі чудово розуміють, що цей вибір скоро настане", - переконаний Тимчук.

Тобто, за його словами, після виборів в Росії варто очікувати серйозних змін стратегії Кремля.

"Єдине питання, як буде виходити Путін з Донбасу, намагаючись зберегти обличчя, тому що це для нього принципово важливо", - підсумував член комітету Ради з питань нацбезпеки і оборони.

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