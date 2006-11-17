Ситуація з Щербанем нагадала Тимошенко анекдот про старого сифілітика
Лідер БЮТ заявляє, що має чітку стратегію
Лідер БЮТ Юлія Тимошенко вважає найбільшою помилкою 100 днів уряду Віктора Януковича сам уряд Януковича.
"Найбільша помилка (уряду) і непорозуміння – це сам уряд Януковича. Ми не бачили чіткої стратегії", - сказала вона в інтерв`ю щотижневику "Фокус".
"Напевно, єдиний документ, що може говорити про консолідовану політику уряду – це бюджет. Але він настільки поганий, що говорити про успіх було би перебільшенням. Це перший бюджет в історії країни, який одержав близько 4 тисяч зауважень", - відзначила вона.
"Поставимо питання: чому з появою 16 додаткових податкових навантажень, створенні досить серйозної додаткової дохідної частини бюджету плюс прийнятті несуттєвого дефіциту, що ще збільшує ресурс, на виході – у видатковій частині бюджету – абсолютний нуль соціальних витрат?", - запитала вона.
"За нашою оцінкою, у бюджеті 2007 р. закладено близько 45 млрд. грн., що будуть намагатися вивести в тінь", - заявила Тимошенко, додавши, що бізнесмени Партії регіонів намагаються компенсувати кошти, вкладені ними в політику.
Говорячи про повернення Володимира Щербаня, Тимошенко відповіла: "Сьогодні вчорашні повертаються, щоб знову жити за поняттями. Мені боляче на це дивитися".
"Усе частинами повертається: Щербань, вільні економічні зони, ручне керування Генпрокуратурою, коли вони закривають справу "легким рухом" руки, ручне відшкодування ПДВ своїм компаніям", - відзначила вона.
При цьому, оцінюючи ситуацію, лідер БЮТ згадала анекдот: "Знаєте, є старий анекдот про те, як хворий на четвертій стадії сифілісу біг з в`язниці частинами. Спочатку він викидав на волю то руку, то ногу, то ніс, то пальці...".
У той же час Тимошенко запевнила, що їй і її команді "не страшно", тому що вона має "чітку стратегію, як це зупинити".