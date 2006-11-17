Ситуація з Щербанем нагадала Тимошенко анекдот про старого сифілітика

Лідер БЮТ Юлія Тимошенко вважає найбільшою помилкою 100 днів уряду Віктора Януковича сам уряд Януковича.

"Найбільша помилка (уряду) і непорозуміння – це сам уряд Януковича. Ми не бачили чіткої стратегії", - сказала вона в інтерв`ю щотижневику "Фокус".

"Напевно, єдиний документ, що може говорити про консолідовану політику уряду – це бюджет. Але він настільки поганий, що говорити про успіх було би перебільшенням. Це перший бюджет в історії країни, який одержав близько 4 тисяч зауважень", - відзначила вона.

"Поставимо питання: чому з появою 16 додаткових податкових навантажень, створенні досить серйозної додаткової дохідної частини бюджету плюс прийнятті несуттєвого дефіциту, що ще збільшує ресурс, на виході – у видатковій частині бюджету – абсолютний нуль соціальних витрат?", - запитала вона.

"За нашою оцінкою, у бюджеті 2007 р. закладено близько 45 млрд. грн., що будуть намагатися вивести в тінь", - заявила Тимошенко, додавши, що бізнесмени Партії регіонів намагаються компенсувати кошти, вкладені ними в політику.

Говорячи про повернення Володимира Щербаня, Тимошенко відповіла: "Сьогодні вчорашні повертаються, щоб знову жити за поняттями. Мені боляче на це дивитися".

"Усе частинами повертається: Щербань, вільні економічні зони, ручне керування Генпрокуратурою, коли вони закривають справу "легким рухом" руки, ручне відшкодування ПДВ своїм компаніям", - відзначила вона.

При цьому, оцінюючи ситуацію, лідер БЮТ згадала анекдот: "Знаєте, є старий анекдот про те, як хворий на четвертій стадії сифілісу біг з в`язниці частинами. Спочатку він викидав на волю то руку, то ногу, то ніс, то пальці...".

У той же час Тимошенко запевнила, що їй і її команді "не страшно", тому що вона має "чітку стратегію, як це зупинити".

Українська правда