Оніщук привіз зі Страсбурга добру новину для Ющенка

У суботу Венеціанська комісія Ради Європи оповістила свій вердикт проекту змін Конституції України, представленому Президентом Віктором Ющенком. Як повідомив «Делу» міністр юстиції Микола Оніщук, який захищав президентський варіант, Комісія в цілому підтримала проект документу. «Комісія дала позитивну оцінку проекту Президента, як такому, який відповідає стандартам Ради Європи і Європейській правовій конституційній доктрині», — відзначив Оніщук. Особливо Комісії сподобалися пропоновані зміни судового устрою — безстрокове призначення суддів, коректування складу Вищої ради юстиції і нові положення щодо прокуратури. «Проект відображає вже не радянську модель прокуратури, а модель прокуратури, яка відповідає європейським стандартам і зобов`язанням України перед Радою Європи», — відзначив Оніщук. В той же час, за його словами, критиці Комісії піддалися декілька норм. «Комісія вважає надмірною необхідність затвердження яких-небудь змін в Конституції тільки на референдумі. Крім того, експерти Комісії висловлюють думку, що напівпрезидентська система може зберегти потенційний конфлікт між Президентом і Кабміном», — сказав Оніщук.