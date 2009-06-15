Постраждалим від стихії волинянам почали виплачувати гроші

Міністерство праці та соціальної політики України розпочало виплати постраждалим від стихійного лиха у Волинській області за рахунок коштів, виділених урядом із резервного фонду державного бюджету в сумі 17,2 млн. гривень.

Про це УНІАН повідомили в управлінні у зв`язках зі ЗМІ Секретаріату КМУ.

Мінпраці перерахувало 721,8 тис. грн. відповідно до складених на сьогодні списків постраждалих, а також до поданих заяв на фінансування допомоги.

За оперативними даними, отриманими від районних управлінь праці та соціального захисту населення, станом на середину дня 15 червня у Волинській області заяви про надання допомоги подало 186 постраждалих сімей. У Любомльському районі Волинської області постраждалих від стихійного лиха поки що не виявлено.

Зокрема, у Камінь-Каширський район, в якому постраждали 66 сімей, перераховано 123,4 тис. грн., у Любешівський – 363 тис. грн. (56 сімей), у Ратнівський - 68,2 тис. грн., (45 сімей), у Шацький - 167,2 тис. грн. (19 сімей).