Сьогодні у Люксембурзі Тимошенко спитають про те, що робиться в Україні

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні у Люксембурзі візьме участь у 13-му засіданні Ради з питань співробітництва між Україною та Європейським Союзом.

Як повідомляє Управління у зв`язках зі ЗМІ Секретаріату Кабінету міністрів України, напередодні Ю.ТИМОШЕНКО відбула з робочим візитом до Люксембургу.

Планується також, що під час перебування у Люксембурзі прем’єр зустрінеться з членом Європейської комісії з питань зовнішніх відносин Бенитою ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР, Генеральним секретарем Ради ЄС, Високим представником з питань Спільної зовнішньої та безпекової політики Хав’єром СОЛАНОЮ, Великим Герцогом Люксембургу АНРІ, прем’єр-міністром, державним міністром, міністром фінансів Великого Герцогства Люксембург Жаном-Клодом ЮНКЕРОМ.

Як повідомляв УНІАН, Україна і Європейський Союз сьогодні на засіданні Ради з питань співробітництва планують обговорити проект Порядку денного асоціації.

Згідно з проектом, Порядок денний асоціації має замінити собою План дій Україна-ЄС, який був практичним інструментом співпраці в рамках виконання Угоди про партнерство та співробітництво.

Проект Порядку денного складається з двох частин: стратегічної та операційної. В стратегічній частині, зокрема, міститься загальний опис стану відносин України та ЄС, починаючи з набуття Україною незалежності у 1991 році.

Операційна частина визначає конкретні пріоритети в різних сферах співробітництва: політичний діалог, права людини, міжнародна та безпекова політика, економічне співробітництво.

У документі зазначається, що він спрямований на полегшення набуття чинності майбутньої Угоди про асоціацію, а пріоритети в ньому можуть змінюватися в результаті щорічного перегляду сторонами.

Як повідомляв УНІАН, Єврокомісія хоче обговорити з прем’єр-міністром Юлією ТИМОШЕНКО політичну ситуацію в Україні під час засідання Ради співробітництва ЄС-Україна. Про це власному кореспонденту УНІАН у Брюсселі повідомив чиновник Єврокомісії.

“Є, звичайно, питання, які виникли останнім часом. Зокрема, йдеться про політичну ситуацію в Україні на фоні підготовки до виборів, про економічну ситуацію”, - сказав співрозмовник агентства.

За його словами, у ході засідання також планується розглянути стан двосторонніх відносин, питання розвитку візового діалогу тощо.

“Ніяких документів підписувати не планується”, - сказав співрозмовник агентства.