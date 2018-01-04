Посол США підкреслила необхідність створення Антикорупційного суду в Україні

Посол Сполучених Штатів Америки в Україні Марі Йованович підкреслила необхідність створення Антикорупційного суду в Україні на основі рекомендацій Венеціанської комісії та реформування НАЗК. Про це йдеться в її статті для видання "Новое время".

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Вона вважає, що щоб Україна досягла успіху, її лідери повинні знову підтвердити свою прихильність викорінення корупції.

"Це означає: створення Антикорупційного суду з найвищим стандартом чесності на основі думки Венеціанської комісії; надання НАБУ і САП інструментів і необхідної незалежності для виконання своїх завдань; реформування НАЗК, щоб воно реалізовувало свій мандат щодо запобігання корупції, а не тиснуло на антикорупційних реформаторів", - заявила посол.

"Це також означає підтримку і заохочення громадянського суспільства, наріжної основи кожної демократії", - зауважила дипломат.

За словами Йованович, це той шлях, який вибрав український народ: європейське, демократичне майбутнє, де свободи захищені, а за цим слідують економічне зростання і нові робочі місця.

"Стара Україна не здасться без бою. Але українці з усіх верств суспільства сповнені рішучості просувати свої європейські прагнення. Американський народ вірить у зміни, що відбуваються по всій Україні. Ми - з українським народом в його боротьбі за гідність і справедливість", - резюмувала вона.

Як повідомляв УНІАН, створення антикорупційного суду є однією з умов продовження співпраці України та її ключового кредитора - Міжнародного валютного фонду.

8 грудня у МВФ закликали Верховну Раду ухвалити законопроект про Антикорупційний суд як першочерговий.

У Венеціанській комісії вважають, що єдиним шляхом у боротьбі з корупцією на високому рівні в Україні має стати швидке створення високого спеціалізованого антикорупційного суду, як це передбачено законом "Про судоустрій і статус суддів", судді якого будуть обрані за прозорою процедурою за участю міжнародної спільноти.

22 грудня Президент України Петро Порошенко вніс до парламенту проект закону про Вищий антикорупційний суд. Також глава держави зареєстрував у ВР проект закону про внесення змін до закону "Про судоустрій і статус суддів" у зв'язку з прийняттям закону "Про Вищий антикорупційний суд". Обидва законопроекти визначені як невідкладні.