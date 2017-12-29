"Хабародавець-камікадзе": у Миколаєві на хабарі губернатору затримали директора аеропорту
Чиновник запропонував голові ОДА Миколаївщини 700 тисяч гривень за продовження трудового контракту.
У Микаолаєві "на гарячому" затримали директора аеропрту "Миколаїв", який намагався дати хабаря голові Миколаївської ОДА.
Хабарник намагався дати губернатору 700 тисяч гривень за продовження трудового контракту. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив Генеральний прокурор України Юрій Луценко.
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"Хабародавець - камікадзе , директор «міжнародного аеропорту Миколаїв» Галайко запропонував голові ОДА Миколаївщини 700 тисяч гривень за продовження трудового контракту", - написав Луценко у соцмережі.
Як зазначив Генпрокурор, корупціонер отримав зазначені кошти у якості "відкату" за підписання актів виконаних робіт по будівництву злітної смуги в аеропорту Миколаєва на суму 64 мільйони.
Згідно з повідомленням, він став 9424 корупціонером, затриманим правоохоронцями за 2017 рік.
Як повідомляв УНІАН, у Чернівецькій області правоохоронці затримали прокурора Кіцманської прокуратури, якого підозрюють у вимаганні неправомірної вигоди у розмірі 3 тисяч доларів та чотирьох автомобільних шин.