КС визнав неконституційним рішення ВР про скасування виборів у Тернополі

Конституційний Суд України визнав неконституційною постановою парламенту «Про визнання такої, що втратила чинність постанови Верховної Ради України «Про призначення позачергових виборів депутатів Тернопільської обласної ради» від 3 березня 2009 року №1058-VI.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення сьогодні оприлюднив КС, розглянувши відповідне конституційне подання Президента України.

Як зазначається в рішення, КС вважає, що строки проведення виборів є важливим інститутом гарантії з реалізації виборчих прав громадян. Скасування виборів до органів місцевого самоврядування чи перенесення строків їх проведення з підстав, не передбачених законом, є порушенням цих прав. Тому скасування постановою парламенту позачергових виборів до Тернопільської облради не відповідає також ч. 1 ст. 38 Конституції України.

КС зауважив, що статтею 64 Конституції України в умовах воєнного або надзвичайного стану допускаються окремі обмеження права обирати і бути обраними – проведення виборів до органів місцевого самоврядування у разі закінчення строку їхніх повноважень на період дії цих режимів не передбачається, раніше сформовані органи продовжують свою діяльність. Тому за умови запровадження в Україні чи окремих її місцевостях воєнного або надзвичайного стану ВР має право скасувати на цей час на відповідних територіях вже призначені нею чергові або позачергові вибори до органів місцевого самоврядування.

Таким чином КС дійшов висновку, що на підставі п. 30 ч. 1 ст. 85 Конституції України, ВР була неповноважна скасовувати позачергові вибори до Тернопільської обласної ради.

Рішення КС є обов’язковим до виконання на території України, остаточним і не може бути оскаржене.

У свою чергу, коментуючи рішення КС, заступник глави Секретаріату Президента - Представник глави держави в КС Марина СТАВНІЙЧУК сказала: «Я думаю, що це рішення матиме прецедентне значення для визначення в подальшому можливих варіантів дій по багатьом резонансним політичним питанням, у тому числі для Верховної Ради».

За її словами, рішення КС мало бути, «воно очікуване, і результат для нас був абсолютно очікуваним».

Як повідомляв УНІАН, 18 грудня 2008 року Верховна Рада ухвалила постанову про призначення позачергових виборів депутатів Тернопільської облради на 15 березня 2009 року.

3 березня 2009 року Верховна Рада відмінила проведення позачергових виборів депутатів Тернопільської облради.

13 березня Президент України В.ЮЩЕНКО направив до Конституційного Суду подання, в якому просив визнати неконституційною постанову Верховної Ради про скасування позачергових виборів депутатів Тернопільської обласної ради.

ВО «Свобода» оскаржила це рішення, і 11 березня Окружний адміністративний суд Тернопільської області зобов’язав ТВК провести вибори до Тернопільської облради 15 березня 2009 року.

У свою чергу БЮТ оскаржив у Львівському апеляційному суді рішення Окружного адмінсуду Тернопільської області про поновлення виборів до Тернопільської облради.

14 березня Львівський апеляційний суд зобов’язав Тернопільську територіальну виборчу комісію провести позачергові вибори до Тернопільської обласної ради 15 березня.

Позачергові вибори до Тернопільської облради відбулися 15 березня.