Вінський думає, що Тимошенко доведеться просити у нього вибачення

Міністр транспорту та зв’язку України Йосип ВІНСЬКИЙ спростовує заяву прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО про його намір балотуватися на пост Президента та про спроби використати кошти державного підприємства “Укрпошта” на проведення передвиборчої кампанії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр заявив сьогодні на брифінгу, коментуючи заяву прем’єра щодо його наміру балотуватися у Президенти та спроби використати 15 млн. грн. коштів “Укрпошти” на друк передвиборчих плакатів.

“Стверджую, що не маю наміру балотуватись, - це моя тверда позиція і тверде переконання, і незрозуміла сама така постановка, звідки вона вийшла”, - зазначив Й.ВІНСЬКИЙ.

За його словами, нинішня економічна, фінансова ситуація в державі не дозволяє будь-якому міністру балотуватися на пост Президента, оскільки це негативно вплине на роботу виконавчої влади.

“У зв’язку з цим, не маю наміру проводити будь-якому політичну кампанію, тим більше за кошти ”Укрпошти”. Я абсолютно дистанціювався від усіх політичних процесів, відійшовши від цього лише один раз, коли йшлося про коаліцію БЮТ та Партії регіонів”, - сказав Й.ВІНСЬКИЙ.

За його словами, фінансовим планом “Укрпошти” не передбачено суму, про яку заявила Ю.ТИМОШЕНКО. Зокрема, згідно з фінпланом, на рекламу виділяється 85 тис. грн., з них близько половини вже використано, причому кошти йшли на рекламу, впровадження системи “єдиний електронний квиток”.

“Тому абсолютно абсурдна постановка питання про якихось 15 млн. – у фінплані “Укрпошти” таких коштів просто не існує”, - наголосив міністр.

При цьому він підкреслив, що дана ситуація є невипадковою, і ця інформація була спеціально підготовлена і доведена до Ю.ТИМОШЕНКО.

“Впевнений, що це зроблено для того, щоб скомпрометувати БЮТ, і (скомпрометувати) тих, хто не хоче повернення Партії регіонів до влади і бачити В.ЯНУКОВИЧА на посаді Президента”, - зазначив Й.ВІНСЬКИЙ.

Він вважає, що до даної ситуації причетні люди, “які програли “ширку”.

“Не знаю, хто сформував точку зору Ю.ТИМОШЕНКО, але очевидно, коли сформується список кандидатів у Президенти, і ви побачите, що мене там нема, думаю, їй буде потрібно публічно вибачитись”, - сказав Й.ВІНСЬКИЙ.

При цьому він повідомив, що завтра матиме розмову з Ю.ТИМОШЕНКО.

“Мої принципи вище посад та крісел. Розмова (з Ю.ТИМОШЕНКО – УНІАН) буде принциповою, і залежно від того, як вона завершиться, я буду приймати рішення”, - сказав Й.ВІНСЬКИЙ, відповідаючи на питання, чи можливе його звільнення у зв’язку з цією ситуацією.

Як повідомляв УНІАН, 15 червня у програмі «Свобода слова» на телеканалі ICTV прем’єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що не виключає притягнення до відповідальності Й.ВІНСЬКОГО за спроби використати кошти державного підприємства «Укрпошта» не за цільовим призначенням.

«Я зробила зауваження ВІНСЬКОМУ і зробила зауваження пану ЗАДИРКУ (народному депутату від БЮТ Геннадію ЗАДИРКУ – УНІАН), тому що вони гроші «Укрпошти», яка їм підпорядкована, зібралися використати на друк величезного тиражу плакатів із зображенням обличчя Йосипа Вікентійовича із якимось там рекламними гаслами на якусь там виборчу кампанію», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

«Якщо я ловлю його на тому, що він не робить те, що обіцяв, і нечесно поводиться з фінансами, мені байдуже, як це сприймає будь-хто. Він піде у відставку, і я думаю, що цей випадок з «Укрпоштою», коли 15 млн. грн. хотіли використати на особисту рекламу, так просто не залишиться», - додала глава уряду.