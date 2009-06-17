Чари Тимошенко на Путіна не діють: у Росії вийшла книга "Юлія"

Сьогодні в Москві російський політик, депутат Держдуми РФ 1993-2008 років Олексій МИТРОФАНОВ презентував свою книгу «Юлія», присвячену прем`єр-міністрові України, лідерові БЮТ Юлії ТИМОШЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, на прес-конференції, присвяченій презентації видання, О.МИТРОФАНОВ зазначив, що в цій книзі не намагається скомпрометувати або «пропіарити» Ю.ТИМОШЕНКО, а хоче розповісти про її характер.

Він зазначив, що це художній твір, в якому немає прізвища героїні, не зазначаються її посади, але більшість фактів не вигадані.

За словами О.МИТРОФАНОВА, його інтерес до Ю.ТИМОШЕНКО викликаний тим, що вона найбільш яскрава особистість світової і української політики.

«Той, хто хоче знати характер Ю.ТИМОШЕНКО, – він прочитає, щоб знати, як ця людина ухвалює рішення і як діє», - сказав О.МИТРОФАНОВ, зазначивши, що найголовніше в його творі - опис характеру, стилю і методів роботи Ю.ТИМОШЕНКО.

На думку О.МИТРОФАНОВА, Ю.ТИМОШЕНКО володіє дуже великим талантом і працездатністю, зокрема, люди, яких вона «кидала», продовжують їй вірити. Водночас він вважає, що чари українського прем`єра не діють на прем`єр-міністра РФ Володимира ПУТІНА.

О.МИТРОФАНОВ зазначив, що Ю.ТИМОШЕНКО є унікальним політиком, якому немає аналогів не лише в Росії, але й у світі.

«Ангела МЕРКЕЛЬ – абсолютно інша, Гіларі КЛІНТОН - не така яскрава, а Юля може бути будь-якою – може зіграти 60 ролей, які потрібні їй в даний момент часу», - сказав він.

О.МИТРОФАНОВ вважає, що у разі перемоги Ю.ТИМОШЕНКО на виборах Президента України, вона стане таким главою держави, як Президент Білорусі Олександр ЛУКАШЕНКО.

«Якщо вона виграє вибори – жорсткий режим на кшталт білоруського, але без білоруської соціальної відповідальності та великої прозахідності», - сказав він.

О.МИТРОФАНОВ зазначив, що ще будучи депутатом Держдуми вибачився за еротичний фільм з Ю.ТИМОШЕНКО в головній ролі. За його словами, планувалося зробити жарт в Інтернеті, а вийшло, що той фільм став чинником міждержавних відносин у той період.

Він сказав, що хотів би, як будь-який автор, заробити на своєму творі. Ця книга вже продається в центральних книжкових магазинах Москви за ціною 170-230 рублів.

За словами О.МИТРОФАНОВА, планується продаж «Юлії» в Україні, проте це питання поки що не вирішене.