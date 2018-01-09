Саакашвілі відмовився надати зразки голосу – прокуратура

Лідер партії "Рух нових сил" Міхеїл Саакашвілі декілька разів відмовився надати слідству зразки свого голосу.

Про це повідомив заступник генерального прокурора Євген Єнiн в ефiрi "5 каналу", передає УП.

"Він жодним чином не сприяє об’єктивному розслідуванню кримінального провадження, оскільки він вже декілька разів відкинув будь-які наші клопотання надати зразки своєї мови", - сказав Єнін.

Читайте такожСаакашвілі сьогодні отримав повістку на допит в СБУ 10 січня – адвокат

На думку Єніна, цією відмовою Саакашвілі вже "підтверджує, що розмова мала місце".

Як повідомляв УНІАН, 29 грудня прес-секретар Генерального прокурора України Лариса Сарган заявила, що проведена СБУ фоноскопічна експертиза підтвердила автентичність голосів у розмові між Саакашвілі та Курченком.

5 грудня Генеральний прокурор України Юрій Луценко продемонстрував ЗМІ аудіозапис та розшифровку телефонної розмови між Саакашвілі та Курченко.

Відповідний запис було опубліковано на брифінгу в Києві.

«Після отримання двох траншів фінансування акцій Саакашвілі, був також переданий телефон для зв’язку між Саакашвілі та Курченко. Зараз до уваги усіх прихильників борця за «незалежність України» особиста розмова Саакашвілі та Курченка», - заявив він, перед демонстрацією відповідних оперативних записів для журналістів.

На записі особи, голоси яких схожі на Саакашвілі та Курченка обговорюють подальші плани співпраці.

5 грудня, вранці у квартирі в будинку на вулиці Костьольній у центрі Києва, де проживає Саакашвілі, силовики провели обшуки.

Речниця СБУ Олена Гітлянська заявила, що співробітники Генпрокуратура та Служби безпеки України проводили слідчі дії у його квартирі.

Із власних джерел УНІАН стало відомо, що обшуки проводились у рамках розслідування провадження щодо фінансування організованих партією Саакашвілі в Києві мітингів представниками колишньої влади.

Пізніше силовики затримали Саакашвілі й посадили в автомобіль, однак близько 100 агресивно налаштованих осіб заблокували проїзд цього авто.

Як повідомили в СБУ, Саакашвілі затримано у рамках кримінального провадження щодо сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності.

ГПУ оголошувала Саакашвілі в розшук за трьома статтями Кримінального кодексу. Зокрема, йому інкримінують замах на злочин (ч.1 ст.15), злочин визнається вчиненим за попередньою змовою групою осіб, якщо його спільно вчинили кілька осіб (двоє або більше) (ч.2 ст.28), сприяння учасникам злочинних організацій та приховування їхньої злочинної діяльності (ч.2 ст.256).