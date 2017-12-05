Саакашвілі погрожує зістрибнути з даху будинку через обшук в його квартирі (фото, відео)

У Києві лідер партії "Рух нових сил" Михайло Саакашвілі виліз на дах будинку по вулиці Костьольна біля Майдану Незалежності через обшук у квартирі, де він живе. Про це повідомляє LB.ua.

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Відзначається, що він погрожував зістрибнути. На дах будинку по пожежній драбині вже забралися рятувальники.

Як передає ТСН, наразі Саакашвілі перебуває на даху і веде перемовини з ймовірними правоохоронцями.Політик каже, що якщо до нього торкнуться, він стрибне із даху.

Раніше стало відомо, що у київській квартирі Саакашвілі проходить обшук.

Оновлено. Пізніше Саакашвілі затримали. Автомобіль, куди його посадили, заблокували мітингувальники на вулиці Трьохсвятительській. Люди стали живим щитом. На місце подій стягують бійців Нацгвардії.

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