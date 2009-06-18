Хто писав Конституцію для Ющенка, встановити не вдалося

Прізвища авторів проекту нової редакції Конституції України, внесеної на розгляд парламенту Президентом Віктором ЮЩЕНКОМ, до сьогодні залишаються не відомі.

Про це на прес-конференції в УНІАН на тему: ”Яка Конституція потрібна Україні?” сказав голова правління «Центру політико-правових реформ» Ігор КОЛІУШКО.

Оцінюючи конституційні ініціативи глави держави, експерт зазначив, що його турбує дуже багато недоліків, які містяться в проекті Президента. Він вважає це “результатом того, що проект готувався неузгоджено, тобто різними авторами, і взагалі готувався... досить кулуарно”.

“Я взагалі не можу знайти вже кілька місяців авторів – ніхто не зізнається, хто був автором деяких ідей, які появилися в цьому проекті”, - сказав І.КОЛІУШКО.

При цьому він зауважив, що не мав можливості опитати всіх потенційних авторів, але дуже багато тих, кого, на його думку, потрібно було “запросити до роботи, коли вона велася в Секретаріаті Президента, кажуть, що вони ніякого відношення до цього не мали”.

Перспективи подальшого доопрацюваня та ухвалення нової редакції Конституції України, внесеної на розгляд парламенту Президентом Віктором ЮЩЕНКОМ, за нинішньої політичної ситуації в державі прогнозувати важко. Таку думку висловив на прес-конференції голова ради Лабораторії законодавчих ініціатив Ігор КОГУТ.

Він повідомив, що нова редакція Основного Закону, запропонована главою держави, отримала як схвальні відгуки Венеціанської комісії, так і низку зауважень. Зокрема, міжнародні експерти відзначили, що проект є прогресивним, схвалили розділ щодо реформування системи судочинства та дотримання Президентом процедури, оскільки він вніс свої ініціативи до парламенту, а не відразу на всенародний референдум.

Водночас, за словами І.КОГУТА, експерти висловили критичні зауваження стосовно пропозицій запровадити імперативний мандат, наявності дублювання функцій Президента й уряду та президентської квоти на призначення міністрів тощо.

В цілому, додав він, хоча експерти Венеціанської комісії відзначили позитивні зрушення в пропозиціях змінити систему влади, всіх суперечностей цей проект не знімає.

Такі висновки Венеціанської комісії, зазначив І.КОГУТ, означають, що “європейська спільнота розуміє мову цієї Конституції”, і це дуже важливо. Тепер, вважає він, дуже важливо, щоб цю мову зрозуміло українське суспільство і, в першу чергу, політики.

“А от в який спосіб політичний клас буде перекладати цю Конституцію на свою мову – поки що важко сказати, бо поки що мови різні у БЮТу, Партії регіонів, у Президента та інших учасників процесу”, - сказав експерт.

За його словами, в нормальному політичному процесі можна було б передбачити формування конституційної комісії Верховної Ради, котра би взяла за основу проект глави держави, вивчила проекти інших політичних сил і почала б процес розробки проекту нового Основного Закону.

“Але в тій ситуації політичного протистояння, котре сьогодні ми спостерігаємо, це фантастика”, - зауважив І.КОГУТ.