Привид газової війни тепер приходить раз на місяць

Депутатська група «За Україну!» вимагає від уряду переглянути російсько-українські газові угоди.

Про це заявив лідер депгрупи В’ячеслав КИРИЛЕНКО на прес-конференції в Тернополі, повідомили УНІАН у прес-службі Громадського руху „За Україну!”.

«Тепер привид газового питання і нової газової війни постає перед Україною не тільки в грудні-січні, а на початку кожного місяця», - наголосив парламентарій.

«Нас турбує те, що продовжує відбуватися з російсько-українськими газовими угодами, - зазначив лідер громадського руху «За країну!», - Ми з самого початку виступили рішучими противниками тих кабальних умов, які підписала Юлія ТИМОШЕНКО. Із огляду на це ми вважаємо, що такі угоди повинні бути переглянуті, оскільки вони не працюють на користь України».

«Ми не можемо бути в умовах, коли Україна постійно перебуває під загрозою сплати гігантських штрафів російському «Газпрому», - наголосив голова депутатської групи «За Україну!»

«В мене виникає питання – чому Євросоюз не платить штрафи за те, що зменшує споживання російського газу, - зауважив В.КИРИЛЕНКО. - Чому самі росіяни не платять штрафи туркменам за зменшення споживання туркменського газу. Чому тільки Україна стоїть перед загрозою щомісяця сплачувати штрафи за те, що не добирає ті обсяги, які з самого початку було зрозуміло – Україні не потрібні».

На переконання В.КИРИЛЕНКА, уряд, підписуючи газові угоди, «усвідомлював, що наражає Україну на небезпеку. Але не дивлячись на це, українські урядовці чомусь ці угоди підписали».