Литвин пропонує щомісяця закуповувати вугілля

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН пропонує зобов`язати Міністерство вугільної промисловості України забезпечити щомісячну закупівлю вугілля у ряді шахт в обсягу 68,5 тис. тонн

Про це говориться в проекті постанови, внесеній спікером до парламенту 15 червня (реєстр. номер 4667), текст якої має в своєму розпорядженні УНІАН.

У проекті, зокрема, пропонується зобов`язати профільне міністерство купувати вугілля у орендного підприємства «Шахтоуправління ім. Чапаєва» в обсягу 24 тис. тонн щомісячно, ЗАТ «Орендне підприємство Шахта «Ждановська» - 28,5 тис. тонн, а також ТОВ «Шахта «Світанок-1» в обсягу 16 тис. тонн.

Крім того, проектом постанови пропонується зобов`язати Кабінет міністрів України до 15 липня розробити і затвердити графік закупівлі вугілля в енергетичний резерв за рахунок державних коштів у шахт всіх форм власності.

Проект передбачає доручити уряду відповідно до графіка укласти відповідні договори з вугледобувними підприємствами.

Крім того, пропонується доручити Кабміну до 1 вересня розробити і затвердити модель функціонування вугільного ринку України.

Також проект постанови містить пропозицію ввести додаткову посаду заступника вугільної промисловості, який би займався організацією і координацією розвитку недержавного сектора вугільної промисловості.

Проект постанови буде презентовано Верховній Раді особисто Володимиром ЛИТВИНИМ.

Як повідомляв УНІАН, з 2 червня ц.р. у Києві працівники орендних підприємств Донецької області Товариства з додатковою відповідальністю (ТДВ) ОП "Шахтоуправління імені В.Чапаєва", ЗАТ "Шахта "Ждановська" і ТОВ "Шахта "Світанок" проводили акцію протесту, в якій брали участь близько тисячі гірників.

2-3 червня акція протесту проходила біля будівлі Кабміну, 4 червня – біля Верховної Ради, 5 червня – знову біля Кабінету міністрів України.