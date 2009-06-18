Ющенко вирушає до Сербії

Сьогодні Президент України Віктор ЮЩЕНКО вирушає з дводенним робочим візитом до Республіки Сербія для участі у XVI саміті глав держав Центральної Європи.

Як повідомляє прес-служба Президента, саміт вважається впливовим майданчиком для неформального спілкування глав держав Центральної Європи.

На саміті приймаюча сторона – Сербія – запропонувала обговорити позитивні та негативні аспекти розширення Європейського Союзу в умовах світової економічної кризи.